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صور.. وزير الآثار: استراد 9 قطع أثرية ومكتشفات الحفائر إلى متحف الأقصر

الجمعة، 20 أبريل 2018 07:39 م
صور.. وزير الآثار: استراد 9 قطع أثرية ومكتشفات الحفائر إلى متحف الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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استأنف الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، مساء اليوم الجمعة، جولته بمحافظة الأقصر، حيث تفقد صالات العرض الجديدة بمتحف الأقصر، وذلك على هامش الاحتفال بيوم التراث العالمى، ورافقه خلال الجولة كل من سفيرة الكونغو بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد العزيز مدير عام منطقة آثار مصر العليا، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، وعدد من قيادات وزارة الآثار.

 

وأوضح وزير الآثار أنه تم استرداد 9 قطع أثرية من الخارج، وتشمل جزءا من مقبرة سوبك حتب T T 63 فى طيبة ترجع إلى عهد تحتمس الرابع، وجزءا من جدار يظهر سيدتين "مقبرة 93 طيبة"، وجزءا من نقش به خرطوشة الملك "نيتو كريس" من مقبرة موت رديس فى العساسيف ومصنوع من الحجر الجيرى، وجزءا من نحت يمثل رأس آمون، وهى تمثل جزءا من عمود فى معبد الملك تحتمس الرابع.

 

كما شملت القطع المستردة جزءا من جدار من مقبرة تيتى كى يصور الجزء العلوى لرجل ذراعه اليسرى على صدره، وجزءا من نفس المقبرة يمثل رجلا يحصد العنب، وجزءا آخر من نفس المقبرة يصور سيدة ترتدى رداء أبيض، وجزءا آخر يمثل رجلاً واقفاً يمسك مبخرة أمام مومياء، وجزءا أخير يمثل موظفاً مهماً يرتدى نقبة قصيرة بيضاء.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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