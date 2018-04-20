video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مميش يستقبل وفدا رفيع المستوى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:23 م
صور.. مميش يستقبل وفدا رفيع المستوى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس أخلاقيات البحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى سابقاً، وبرفقتها الدكتورة فرخندة حسن الأستاذة بالجامعة الأمريكية ورئيسة المجلس القومى للمرأة سابقاً، وكوكبة من علماء مصر، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

فى بداية كلمته رحب الفريق مُهاب مميش بالحضور، وعبر عن تقديره البالغ لأهمية الدور الذى تلعبه أكاديمية البحث العلمى فى الارتقاء بمستوى البحث العلمى فى كل المجالات، وهو ما يساعد على بناء مجتمع  قوى متماسك، مكتفياً ذاتياً، معتمداً على نفسه فى تعليم أبنائه للحصول على جيل متعلم واع مثقف يستطيع التقدم بالمجتمع اقتصادياً وصناعياً وحضارياً. 

وشدد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس فى خدمة حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الأسرع والأكثر أماناً بين الشرق والغرب، مشيراً إلى نجاح هيئة القناة فى الحفاظ على صدارتها من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى، وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى أن الهيئة تنتهج سياسات تسويقية مرنة استطاعت جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وأطلع الفريق مميش الحضور على أهم مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة الجارى تنفيذها على أرض الواقع، موضحاً لهم الفرص والتحديدات التى يواجهها المشروع القومى الواعد، مشيراً إلى تكامل مشروع قناة السويس الجديدة مع مشروع التنمية القائم على عبقرية الموقع.

وقدم المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفنى بالهيئة، عرضاً تقديمياً عن الحلم المصرى العظيم الذى يتكون من مشروعى قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، واستعرض المشروعات الخدمية والتنموية التى تتبناها هيئة قناة السويس لخدمة أهالى مدن القناة.

وشاهد الحضور أثناء الزيارة عددًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية التى تروى تاريخ القناة، تلقى الضوء على أهم المحطات البارزة في تاريخ القناة منذ افتتاحها في عام 1869 وحتى الآن.

وفى نهاية الزيارة قدم الحضور الشكر للفريق مُهاب مميش ولهيئة قناة السويس على الجهود المثمرة، التي سجلت أروع مثال للتضحية من أجل بناء الوطن وتنميته، ثم دعاهم الفريق مميش لإستكمال برنامج زيارتهم والقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وتفقد مواقع أنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية.

الفريق مميش أثناء اللقاء
الفريق مميش أثناء اللقاء

 

الفريق مميش يستقبل الوفد
الفريق مميش يستقبل الوفد

 

جانب من الوفد
جانب من الوفد

 

جانب من لقاء وفد الأكاديمية
جانب من لقاء وفد الأكاديمية

 


إضافة تعليق

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

قناه السويس الجديده

هيئه قناه السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة