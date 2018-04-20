صور.. مميش يستقبل وفدا رفيع المستوى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا







الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس أخلاقيات البحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى سابقاً، وبرفقتها الدكتورة فرخندة حسن الأستاذة بالجامعة الأمريكية ورئيسة المجلس القومى للمرأة سابقاً، وكوكبة من علماء مصر، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

فى بداية كلمته رحب الفريق مُهاب مميش بالحضور، وعبر عن تقديره البالغ لأهمية الدور الذى تلعبه أكاديمية البحث العلمى فى الارتقاء بمستوى البحث العلمى فى كل المجالات، وهو ما يساعد على بناء مجتمع قوى متماسك، مكتفياً ذاتياً، معتمداً على نفسه فى تعليم أبنائه للحصول على جيل متعلم واع مثقف يستطيع التقدم بالمجتمع اقتصادياً وصناعياً وحضارياً.

وشدد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس فى خدمة حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الأسرع والأكثر أماناً بين الشرق والغرب، مشيراً إلى نجاح هيئة القناة فى الحفاظ على صدارتها من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى، وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى أن الهيئة تنتهج سياسات تسويقية مرنة استطاعت جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وأطلع الفريق مميش الحضور على أهم مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة الجارى تنفيذها على أرض الواقع، موضحاً لهم الفرص والتحديدات التى يواجهها المشروع القومى الواعد، مشيراً إلى تكامل مشروع قناة السويس الجديدة مع مشروع التنمية القائم على عبقرية الموقع.

وقدم المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفنى بالهيئة، عرضاً تقديمياً عن الحلم المصرى العظيم الذى يتكون من مشروعى قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، واستعرض المشروعات الخدمية والتنموية التى تتبناها هيئة قناة السويس لخدمة أهالى مدن القناة.

وشاهد الحضور أثناء الزيارة عددًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية التى تروى تاريخ القناة، تلقى الضوء على أهم المحطات البارزة في تاريخ القناة منذ افتتاحها في عام 1869 وحتى الآن.

وفى نهاية الزيارة قدم الحضور الشكر للفريق مُهاب مميش ولهيئة قناة السويس على الجهود المثمرة، التي سجلت أروع مثال للتضحية من أجل بناء الوطن وتنميته، ثم دعاهم الفريق مميش لإستكمال برنامج زيارتهم والقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وتفقد مواقع أنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية.



الفريق مميش أثناء اللقاء



الفريق مميش يستقبل الوفد



جانب من الوفد