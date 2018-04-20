صور.. دى ميستورا: الأمم المتحدة تدفع المفتشين لإنجاز مهمتهم فى دوما السورية







(رويترز)

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية تضغط من أجل قيام مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بإنجاز مهمتهم" فى دوما السورية.

وأبلغ دى ميستورا الصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو بأن الأمم المتحدة تدفع المفتشين لفحص الموقع الذى يعتقد أنه شهد هجوما بالغاز "بأسرع ما يمكن دون أى تدخل".



المبعوث الخاص لسوريا



ستافان دى ميستورا



مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا