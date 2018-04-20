video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. دى ميستورا: الأمم المتحدة تدفع المفتشين لإنجاز مهمتهم فى دوما السورية

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:16 م
صور.. دى ميستورا: الأمم المتحدة تدفع المفتشين لإنجاز مهمتهم فى دوما السورية مبعوث الأمم المتحدة الخاص ب سوريا ستافان دى ميستورا


(رويترز)
إضافة تعليق

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية تضغط من أجل قيام مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بإنجاز مهمتهم" فى دوما السورية.

وأبلغ دى ميستورا الصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو بأن الأمم المتحدة تدفع المفتشين لفحص الموقع الذى يعتقد أنه شهد هجوما بالغاز "بأسرع ما يمكن دون أى تدخل".

المبعوث الخاص لسوريا
المبعوث الخاص لسوريا

 

ستافان دى ميستورا
ستافان دى ميستورا

 

مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا

 

مبعوث الأمم المتحدة ستافان دى ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة ستافان دى ميستورا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دى ميستورا: الأولوية للأمم المتحدة إحداث تسوية نهائية فى سوريا

سيرجى لافروف: الضربة العسكرية على سوريا نسفت عملية السلام

خبراء مجلس النواب الألمانى: الضربات الغربية على سوريا غير مشروعة

ستافان دى ميستورا

سوريا

الأمم المتحدة

اخبار الأمم المتحدة

اخبار سوريا




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة