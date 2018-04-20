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صور.. أبناء شمال سيناء يشاركون فى رحلات الشباب والرباضة لزيارة الأقصر وأسوان

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:37 م
صور.. أبناء شمال سيناء يشاركون فى رحلات الشباب والرباضة لزيارة الأقصر وأسوان جانب من المشاركين فى الرحلة


شمال سيناء- محمد الحر
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شارك نحو 40 شخصا من محافظة شمال سيناء ضمن إحدى رحلات وزارة الشباب والرياضة إلى مدينتى الأقصر وأسوان، ممثلين عن النقابة العامة للفلاحين والقبائل العربية.
 
وقال المهندس صابر خفاجة، مدير العلاقات العامة والإعلام، إن المشاركين كانوا ضمن الفوج 29 من رحلات وزارة الشباب والرياضة إلى الأقصر وأسوان، حيث تفقدوا كافة المعالم الأثرية والطبيعية فى المدينتين، لجانب المشاركة فى عدد من الرحلات النيلية.
 
وأشار خفاجة إلى أن أبناء شمال سيناء كانوا خير سفراء لمحافظاتهم، وخير سفراء للنقابة العامة للفلاحين والقبائل العربية، موضحًا أنه لم يصدر عن المشاركين أى تجاوز، وكانوا مثال الالتزام والاحترام ونالوا حميعًا الثناء والشكر من كل المشرفين من الوزارة.
 
ووجه المشاركين برحلات وزارة الشباب والرياضة الشكر لوزير الشباب خالد عبد العزيز لدعمه أبناء شمال سيناء والنقيب العام للفلاحين الحاج محمد العقارى وعيد العقارى أمين اتحاد الشباب.
 
وشارك بالرحلة ضمن طاقم الإشراف عرفة اليمانى نائب رئيس الاتحاد لمحافظات القناه وسيناء، وأحمد زقزوق أمين الشباب بشمال سيناء والمنظم للرحلة والمشرف على فوج النقابة العامة للفلاحين.

 

 


 

 


 

 


 

 


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النقابة العامة للفلاحين

رحلات الشباب والرياضة

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