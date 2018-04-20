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تعرف على استعدادات مدارس الأقصر لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الجمعة، 20 أبريل 2018 09:00 ص
تعرف على استعدادات مدارس الأقصر لامتحانات الفصل الدراسى الثانى طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2017 / 2018.
 
وأعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الإثنين المقبل 23 إبريل الجارى، بداية امتحانات النقل لطلاب محافظة الأقصر،  لافتا إلى امتحانات نهاية مرحلة التعليم الأساسى الصف الثالث الإعدادى، تبدأ 5 مايو المقبل.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة – فى بيان صحفى - أنه تم تجهيز عدد 306 مدرسة يؤدى بها  128602طالب بالمرحلة الابتدائية امتحانات النقل، كما تم تجهيز 166 مدرسة يؤدى بها 39600 طالب بالصفين الاول والثانى الإعدادى امتحانات النقل، وأن 15904 طالب يؤدون امتحانات نهاية مرحلة التعليم الأساسى "الصف الثالث الإعدادى" والتى ستبدأ السبت 5 مايو المقبل فى 151 مدرسة على مستوى المحافظة، فى حين أنه تم تجهيز 29 مدرسة  ليؤدي 10750 طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات النقل، بدءاً من 2 مايو المقبل، وفى نفس التوقيت يؤدى 19856طالب بالتعليم الفنى امتحانات الفصل الدراسي الثانى.
 
وأشار بخيت إلى أن أعمال التصحيح للصف السادس الابتدائي ستتم بتكليف معلمى ذات المدرسة، وذلك تيسيرا على المعلمين وطبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.
 
 

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