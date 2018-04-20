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الجمعة، 20 أبريل 2018 10:34 ص
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تحرير 1431 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 20 أبريل 2018 10:04 ص
تحرير 1431 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية -أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحي
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شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

 

أسفرت الحملة عن تحرير1478 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 87 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،162 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 24 حالة تحدث فى المحمول، 75 حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم ضبط 1026 ]مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 10 سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

 

كما تم ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة ، وذلك من خلال حملة مرورية مكبرة وتم تحرير محاضر لهم.


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