الوحدات الصحية بالإسماعيلية خارج الخدمة.. والأهالى: لا يوجد أطباء وتعمل ساعتين فقط







الإسماعيلية – جمال حراجى

تعانى قرى الإسماعيلية من عدم إنتظام الوحدات الصحية فى العمل وعدم وجود أطباء متخصصين فى هذه الوحدات، مما يضطرهم للانتقال إلى أماكن بعيدة للعلاج سواء داخل المحافظة أو خارجها، وبعض الوحدات الصحية تم إقامتها فى أماكن بعيدة عن الكثافة السكانية، وتحتاج إلى مواصلات قد لا تكون متوفرة للأهالى فى هذة القرى.

فى قرية الأبطال شرق قناة السويس والتابعة لمدينة القنطرة شرق يعانى الأهالى من عدم وجود خدمة جيدة بالوحدة الصحية بالقرية.

ويشكو سالم حمدين من عدم انتظام مواعيد الأطباء وعدم وجود أى إمكانيات بالوحدة بالرغم من أنها تخدم قطاع كبير من قرى شرق القناه، وإذا حدث مكروة لأحد الأهالى لا نجد سوى الإسماعيلية أو مستشفى القنطرة شرق لإنقاذ المريض.

وفى قرية جلبانة بالقنطرة غرب، أيضا يشكو الأهالى من أن الوحدة الصحية لا تقدم لهم أى رعاية طبية جيدة حيث يضطر المرضى للإنتقال إلى مستشفى الإسماعيلية العام أو مستشفى الجامعة.

وأشتكى أهالى قرية أبوصويرالبلد من عدم إنتظام أطباء الوحدة الصحية بالقرية وخاصة فى الفترة المسائية بحسب ماقالة مصطفى البغدادى من أهالى القرية مشيرا إلى تقديم شكوى للمحافظ بهذة المشكلة.

وفى الوحدة الصحية بطوسون التابعة لقرية عين غصين مركز الإسماعيلية تتجدد مشكلة عدم وجود أى إمكانيات أو خدمات طبية للمواطنين المترددين.

ويشير عبدالله كحيل إلى أن الوحدة الصحيه بدون خدمات مع وجود الأطباء لكن هناك مشكلة فى الإخصائى معظم الموجودين من الممارسين ولا يوجد طبيب متخصص، كما لاتوجد معدات وأجهزة للكشف على المرضى.

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة إن هناك متابعة مستمرة للوحدات الصحية من قبل المديرية وإنه تم التأكدعلى انتظام سير العمل فى الوحدات الصحية وخاصة وحدة أبو عطوة، وطوسون، وسرابيوم، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المؤداة للمترددين على تلك الوحدات، مؤكدًا عدم التهاون مع أى مقصر فى عمله اتجاه المريض.

وأشار السقعان إلى أننا نسعى لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، من خلال تطوير المنظومة الصحية فى جميع مستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومنها رفع كفائتها، لاستقبال جميع الحالات الطارئة.

وأوضح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه لن يسمح بأى وحدة صحية مغلقة أو لا تؤدى دورها الخدمى للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك متابعات مستمرة بالتنسيق مع الصحة، وزيارات مفاجئة للوحدات للتأكد من سير العمل وانتظام عمل الوحدات، وسبق إحالة بعض الأطباء للتحقيق لتقاعسهم عن العمل أو لعدم وجودهم فى الوحدات الصحية، مؤكدا على الالتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، ومتابعته بصفة خاصة ودورية لسير وانتظام العمل فى المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.



مستشفى القنطرة شرق



مستشفى القنطرة غرب



إحدى الوحدات الصحية شرق القناة



محافظ الإسماعيلية يتابع الوحدات الصحية