الحريرى يستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكى وسفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنان

الحريرى يستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكى وسفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنانالجمعة، 20 أبريل 2018 03:59 م
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
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استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى خلال لقائه اليوم، قائد القيادة الوسطى فى الجيش الأمريكى الجنرال جوزف فوتيل، والسفيرة الأمريكية إليزابيت ريتشارد، المستجدات وسبل التعاون العسكرى بين لبنان والولايات المتحدة.
كما استقبل الحريرى اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنان كرستينا لاسن ومنسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فيليب لازارينى، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسل 2 بشأن لبنان فى 25 من شهر أبريل الجارى.
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