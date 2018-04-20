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الجمعة، 20 أبريل 2018 05:22 م
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الأردن: الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غربى سوريا أولولية أردنية

الجمعة، 20 أبريل 2018 05:02 م
الأردن: الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غربى سوريا أولولية أردنية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


عمان (أ ش أ)
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أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غربى سوريا حقنا لدم الشعب السورى الشقيق وحماية لمقدرات سوريا وخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضى السورية ونحو التوصل لحل سياسى يحفظ وحدة سوريا واستقرارها وتماسكها ويقبل به الشعب السورى.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير محمد الكايد - فى تصريحات اليوم الجمعة نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" - إن الحفاظ على منطقة خفض التصعيد التى تم الاتفاق عليها عبر محادثات أردنية أمريكية روسية يمثل أولوية أردنية.

وأكد الكايد، فى رد على سؤال حول تصريحات لمسئولين روس عن القوافل التى تعبر الحدود إلى سوريا، أن هذه قوافل أممية تحمل مساعدات إنسانية وعلاجية للشعب السورى الشقيق وفقا لقرار مجلس الأمن 2165 وتحت أشراف مباشر لمنظمات الأمم المتحدة ومسئوليها.

وأشار إلى التنسيق الأردنى الروسى الأمريكى؛ لضمان التزام الأطراف السورية المتنازعة اتفاق خفض التصعيد عبر مركز عمان للمراقبة الذى يتابع التطورات فى المنطقة بشكل دائم ومن خلال آليات عمل متفق عليها لمراقبة الخروقات ومعالجتها من أى طرف.

وقال إن اتفاق منطقة خفض التصعيد فى جنوب غرب سوريا هو الأنجح بين كل الاتفاقات المشابهة، وأسهم اتفاق وقف النار الذى تم فى إطاره حماية المنطقة وأهلها من المزيد من الدمار.

وأشار الكايد إلى أن هناك أيضا تنسيقا أردنيا روسيا ثنائيا مستمرا وفاعلا بشأن الأزمة السورية، لافتا إلى قوة العلاقات الثنائية التى تتطور فى جميع المجالات والتى تتيح للبلدين نقاشا واضحا وصريحا حول كل ما يجرى فى سوريا.

 


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