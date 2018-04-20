استشهاد شاب فلسطينى ثانٍ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى بجمعة الشهداء والأسرى







كتب: هاشم الفخرانى - محمد الأحمدى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، سقوط شهيد ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال فعاليات جمعة الشهداء والأسرى على حدود غزة، وأصيب 40 مواطنًا بجراح متفاوتة فى إطلاق الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع.

وأوضحت الوزارة أن الشهيد الثانى يدعى أحمد رشاد العثامنة ويبلغ من العمر 24 عاما.

ويشارك منذ الصباح آلاف المواطنين في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة تحت شعار "جمعة الشهداء والأسرى"، فيما يواصل جيش الاحتلال استهداف المنديين العزل بصورة مباشرة ومتعمدة.

وبدأ توافد مئات المواطنين لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التى تبعد 700متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فى قطاع غزة، أعلنت صباح اليوم، عن رفع حالة الاستعداد فى المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة، لمواكبة فعاليات مسيرة العودة فى جمعتها الرابعة.

وأصيب شاب فلسطينى بجروح خطيرة - فى وقت سابق اليوم بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى على رأسه شرق جباليا بقطاع غزة، وأكدت وزارة الصحة بالقطاع، إصابة شاب بجروح حرجة فى الرأس، فى الوقت الذى يستعد فيه الفلسطينيون على الحدود لبدء فعاليات سلمية استمرارا لمسيرات العودة للجمعة الرابعة على التوالى.