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إيقاعات وأقنعة ورقصات كورية بأوبرا القاهرة والإسكندرية

الجمعة، 20 أبريل 2018 12:04 ص
إيقاعات وأقنعة ورقصات كورية بأوبرا القاهرة والإسكندرية دار الأوبرا


الإسكندرية_هناء أبو العز
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تقدم فرقة الإيقاعات والأقنعة والرقص الكورية حفلين بالقاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى الأول فى الثامنة مساء الأحد 22 إبريل على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 24 إبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، فى إطار خطة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى نقل ألوان الفنون الجادة من مختلف أنحاء العالم.
 
يتضمن البرنامج عرضاً لفن التالشوم يضم مجموعة من الفقرات تمزج الدراما بالغناء والرقص يجسدها الفنانون مرتدين أقنعة مستلهمة من شخصيات مختلفة تتنوع بين البشر والكائنات الأسطورية منها سمولنورى ، الجينسو، سانجو المروحة الى جانب عدد من أغانى جيونج جى الشعبية.
 
يذكر أن فن تالشوم الكورى نشأ فى إحدى القرى كجزء من طقوسها الدينية بهدف تطهير المنازل والقرى من الأرواح الشريرة وتوفير الحماية وزيادة حصاد المحاصيل الزراعية وتطور ليصبح أحد أشكال الترفيه الارتجالية، ثم بدأ يتخذ موضوعاته من الحياة الاجتماعية معتمد على أسس وقواعد فنية محددة .
 
 

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