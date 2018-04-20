إندبندنت: سفير بريطانى سابق لدى سوريا يدعو بلاده لاحتواء الأسد







كتبت ريم عبد الحميد

دعا سفير بريطانى سابق لدى سوريا بلاده إلى ضرورة القيام بإعادة فتح سفاراتها فى دمشق، و"ابتلاع كبريائها" من أجل بناء علاقات مع الرئيس السورى بشار الأسد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن اللورد جرين قال إن نظام الأسد موجود، ووصف الرئيس السورى بأنه رئيس دولة أكثر من أن يكون ديكتاتورا.

وتابع قائلا: يجب على بريطانيا أن تتحرك فى اتجاه الصداقة مع الأسد، على الرغم من أنه لا ينبغى أن تحتضن لندن الأسد بشكل كامل حتى تقوم حكومته بتخفيف قيودها.

وكان اللورد جرين سفيرا لبريطانيا لدى سوريا بين عامى 1991 و1994، وأصبح بعدها مدير لقسم الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية قبل أن يتم تعيينه سفيرا لدى السعودية، وبعد مغادرته للسلك الدبلوماسى، شارك فى تأسيس مركز أبحاث مراقبة الهجرة الذى يسعى للحد منها، وهو عضو الآن بمجلس اللوردات.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن تصريحاته المثيرة للجدل جاءت بعد أيام من مشاركة بريطانيا فى ضربة ثلاثية مع الولايات المتحدة وفرنسا ضد الحكومة السورية، بزعم قيامها بشن هجوم كيماوى فى مدينة دوما.

وخلال حديث مع مجلة " ذا هاوس"، قال اللورد جرين، إن الواقع هو أن نظام الأسد الحالى باقى، وقواته حققت تقدما حاسما على الأرض وتحظى بدعم قوى من روسيا وإيران، وكلتيهما من الأطراف الأساسية فى المنطقة الآن، وحتى الإسرائيليين، فقد تعلموا العيش مع النظام السورى".