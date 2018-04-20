video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة فلسطينى فى رأسه برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

الجمعة، 20 أبريل 2018 11:22 ص
إصابة فلسطينى فى رأسه برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة اشتباكات مع قوات الاحتلال


أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب شاب فلسطينى بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى على رأسه شرق جباليا بقطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة بالقطاع إصابة شاب بجروح حرجة فى الرأس، فى الوقت الذى يستعد فيه الفلسطينيون على الحدود لبدء فعاليات سلمية استمرارا لمسيرات العودة للجمعة الرابعة على التوالي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم وسط حراسة قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

الأسير الفلسطينى: مليون حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال منذ إقامة إسرائيل

اشتباكات

فلسطين

إسرائيل

مسيرة العودة

غزة




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة