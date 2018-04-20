إصابة فلسطينى فى رأسه برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

إصابة فلسطينى فى رأسه برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزةالجمعة، 20 أبريل 2018 11:22 ص
اشتباكات مع قوات الاحتلال
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أصيب شاب فلسطينى بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى على رأسه شرق جباليا بقطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة بالقطاع إصابة شاب بجروح حرجة فى الرأس، فى الوقت الذى يستعد فيه الفلسطينيون على الحدود لبدء فعاليات سلمية استمرارا لمسيرات العودة للجمعة الرابعة على التوالي.
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