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الجمعة، 20 أبريل 2018 05:59 ص
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أهالى قرية الديابات بسوهاج يستغيثون لترميم مسجد قبل سقوطه على رؤوس المصلين

الجمعة، 20 أبريل 2018 05:00 ص
أهالى قرية الديابات بسوهاج يستغيثون لترميم مسجد قبل سقوطه على رؤوس المصلين مسجد آل الزارع بالديابات


سوهاج محمود مقبول
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 سنوات وسنوات بل عقود من الزمن هى عمر مسجد آل زراع، أقدم مساجد قرية الديابات مركز أخميم بمحافظة سوهاج، والذى يعانى الأمرين، فى ظل شكوى أهالى القرية المتكررة، لكن النتيجة لا شىء سوى أن المسجد أصبح بين الحين والأخر يواجه السقوط على رؤوس المصلين.

ويقول أيمن شرف الدين أبو الحسن المأذون الشرعى بقرية الديابات، إن مسجد آل زراع بالديابات مركز أخميم يحمل كودا رقم 77 إدارات 4 محافظة 22، مسجد مبنى بالطوب اللبن ومسطح بالأخشاب، وهو من أقدم المساجد الموجودة بالقرية، وتقدمنا بأكثر من طلب لإحلال وتجديد المسجد، وتمت المعاينة من قبل إدارة الهندسة بمديرية أوقاف سوهاج، وجاءت لجنة معاينة من قبل الوزارة أكثر من مرة، وجميع اللجان أقروا بأن المسجد أيل للسقوط ويحتاج إلى إحلال وتجديد، وتم إدراجه ضمن خطة الوزارة الخطة الإستثمارية العاجلة 2010/2011 م ، وتم عمل جس للأرض ومع ذلك لم يحدث شئ .

 ويقول محمد حامد ، بأن أهالى القرية انتظروا حتى يتم التنفيذ، ولكن حتى الأن رغم مرور تلك السنوات لم يتم عمل أى شيء بالمسجد ، والوضع باقى على ما هو عليه،  بل ازداد سوءا فى المبنى الذى أصبح يعانى الشروخ في معظم أنحائه، وقمنا بالسؤال في مديرية أوقاف سوهاج، ولا أحد يرد علينا ونناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التدخل ، والنظر إلى هذا الموضوع وإدراج المسجد ضمن الخطة الإستثمارية، منعا لحدوث كارثة وإنهيار المسجد على المصلين، لأنه آيل للسقوط بإجماع جميع لجان المعاينة التى جاءت إلى المسجد.

 فيما أوضح أشرف حسنى صابر موظف بالأزهر الشريف، بأن المسجد يعانى منذ سنوات ، وتقدمنا بمذكرة لأوقاف سوهاج ، وتمت المعاينة على الطبيعة ، وتبين أن المسجد به تشققات ، مشيرا إلى أنه ورد خطاب إلى مديرية أوقاف سوهاج من إدارة المشروعات بناء على تقرير فنى وكروكى يستلزم إحلال وتجديد المسجد بالكامل، وعليه جاء فيه بأنه لا مانع من إدراج المسجد المذكور بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2010/2011 م ، ولكن لا جديد غير معاناة المصلين والخوف من إنهيار المبنى على رؤوس المصلين.

ومن جانبه قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه بعد الرجوع إلى مدير الإدارة الهندسية بأوقاف سوهاج، أفاد أن هذا المسجد تمت معاينته من قبل الوزارة وأوصت اللجنة المشكلة بعمل صيانة وليس إحلال وتجديد، وأن عملية الصيانة والتجديد سوف تتم فى القريب العاجل عقب توافر البند المالى لذلك.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن هناك خطة موضوعة للمررو على المساجد والتأكد من سلامته الإنشائية، والمديرية لا تدخر جهدا فى تقديم كافة الخدمات وأعمال الصيانة للمساجد على مستوى المحافظة دون تفرقة.

 

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