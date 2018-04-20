أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين فى شهداء حادث منطقة عسير

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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الخميس، برقية عزاء الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية فى حادث استشهاد أربعة من رجال الأمن خلال قيامهم بآداء مهامهم الأمنية جراء إطلاق نار على نقطة تفتيش أمنية فى محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

وأعرب أمير الكويت ـ خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته ، مؤكدا استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامى الآثم ، ووقوفها إلى جانب البلد الشقيق ، وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه ، سائلا المولى تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ المملكة العربية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.

وفى السياق ذاته ، بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتى عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أعربا خلالهما عن تعازيهما وصادق مواساتهما فى ضحايا حادث إطلاق النار على احدى نقاط التفتيش فى محافظة المجاردة بمنطقة عسير.