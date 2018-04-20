video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 02:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين فى شهداء حادث منطقة عسير

الجمعة، 20 أبريل 2018 01:03 ص
أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين فى شهداء حادث منطقة عسير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت


الكويت أ ش أ
إضافة تعليق

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الخميس، برقية عزاء الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية فى حادث استشهاد أربعة من رجال الأمن خلال قيامهم بآداء مهامهم الأمنية جراء إطلاق نار على نقطة تفتيش أمنية فى محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

وأعرب أمير الكويت ـ خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته ، مؤكدا استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامى الآثم ، ووقوفها إلى جانب البلد الشقيق ، وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه ، سائلا المولى تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ المملكة العربية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.

وفى السياق ذاته ، بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتى عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أعربا خلالهما عن تعازيهما وصادق مواساتهما فى ضحايا حادث إطلاق النار على احدى نقاط التفتيش فى محافظة المجاردة بمنطقة عسير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

داخلية السعودية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بمنطقة عسير

أمير الكويت

الكويت

أخبار الكويت

خادم الحرمين الشريفين

شهداء حادث عسير

إطلاق نار




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة