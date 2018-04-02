نتنياهو: كندا وإيطاليا وألمانيا تستقبل مهاجرين أفارقة من إسرائيل







(أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن الاتفاق الذى وقع مع الأمم المتحدة سيتيح ترحيل مهاجرين أفارقة يقيمون راهنا فى إسرائيل "إلى دول متطورة مثل كندا وألمانيا وإيطاليا".

وقال نتنياهو فى مؤتمر صحفى فى القدس، أن "التفاهمات تسمح بترحيل 16 الفا و250 مهاجرا إلى دول غربية متطورة مثل كندا وألمانيا وإيطاليا"، موضحا أن "التفاهمات الجديدة تعنى الاستغناء عن الخطة القديمة بالترحيل القسرى التى تعرضت للانتقاد".