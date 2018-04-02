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نائب الرئيس اليمنى يثمن جهود السعودية فى تسهيل إجراءات الحج لليمنيين

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:04 ص
نائب الرئيس اليمنى يثمن جهود السعودية فى تسهيل إجراءات الحج لليمنيين نائب الرئيس اليمنى الفريق على محسن صالح





وكالات الأنباء
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ثمن نائب الرئيس اليمنى الفريق على محسن صالح، الجهود التى تقوم بها ‏المملكة لتسهيل إجراءات الحج لليمنيين لموسم الحج القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الفريق محسن وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقائه فى الرياض وزير ‏الأوقاف والإرشاد فى حكومة بلاده أحمد عطيه, على مضاعفة الجهود لتسهيل الاجراءات ‏اللازمة أمام الحجاج اليمنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة فى المملكة.

كما أطلع وزير الأوقاف اليمنى، من جهته الفريق محسن على تقرير خاص بسير الترتيبات ‏اللازمة لموسم الحج القادم وجهود التنسيق مع الجانب السعودى والإشراف على الوكالات ‏السياحية المعتمدة.‏

 


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