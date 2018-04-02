نائب الرئيس اليمنى يثمن جهود السعودية فى تسهيل إجراءات الحج لليمنيين

نائب الرئيس اليمنى يثمن جهود السعودية فى تسهيل إجراءات الحج لليمنيينالإثنين، 02 أبريل 2018 02:04 ص
نائب الرئيس اليمنى الفريق على محسن صالح
وكالات الأنباء
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ثمن نائب الرئيس اليمنى الفريق على محسن صالح، الجهود التى تقوم بها المملكة لتسهيل إجراءات الحج لليمنيين لموسم الحج القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأكد الفريق محسن وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقائه فى الرياض وزير الأوقاف والإرشاد فى حكومة بلاده أحمد عطيه, على مضاعفة الجهود لتسهيل الاجراءات اللازمة أمام الحجاج اليمنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة فى المملكة.
كما أطلع وزير الأوقاف اليمنى، من جهته الفريق محسن على تقرير خاص بسير الترتيبات اللازمة لموسم الحج القادم وجهود التنسيق مع الجانب السعودى والإشراف على الوكالات السياحية المعتمدة.
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