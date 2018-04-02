ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة ، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها مغادرة 85 سيارة نقل محملة بـ 3774 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175844 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23228 طنا.

وفي سياق متصل استقبل الميناء في الواحدة صباح اليوم ، قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .



كما شملت حركة الصادر من الميناء 14400 طن يوريا و6000 طن فوسفات .





