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مصرع 7 أشخاص فى انفجار لغم بوسط الصومال

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:47 م
مصرع 7 أشخاص فى انفجار لغم بوسط الصومال تفجير - أرشيفية





مقديشيو (أ ش أ)
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لقى 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر انفجار لغم أرضى فى منطقة هيران بوسط الصومال.

وذكر راديو صوت أمريكا، فى نشرته باللغة الإنجليزية أن الانفجار أسفر عن مصرع أسرة بأكملها مكونة من أم وأطفالها الأربعة علاوة على إحدى الأقارب ومدرس.

وألقت السلطات المحلية بالمسئولية على حركة "الشباب" المتمردة عن هذا الهجوم والذى كان يستهدف – فيما يبدو – القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقى التى تقوم بدوريات فى المنطقة من حين لآخر.

 


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