مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية شمال الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية شمال الضفة الغربيةالإثنين، 02 أبريل 2018 11:00 ص
مستوطنون ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، فى تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية فجرا، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين، فيما بدأ مئات المستوطنين اقتحام المنطقة منذ ساعات الصباح.
وأضاف أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل القريبة من المنطقة الأثرية، وأغلقوا الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية، موضحا أن اقتحام المستوطنين يأتى بالتزامن مع عيد "الفصح اليهودى".
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