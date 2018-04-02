محكمة أمريكية تؤيد إسقاط حكم تعويض ضد السلطة الفلسطينية







واشنطن (رويترز)

أيدت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار، كانت هيئة محلفين أمريكية ألزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه فى قضية رفعتها 11 عائلة أمريكية فيما يتصل بهجمات لنشطاء فى إسرائيل.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016 كان قد ألغى التعويض الذى أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذى يسمح لضحايا الإرهاب الدولى من الأمريكيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أمريكية.