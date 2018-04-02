محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسة ثانية







مطروح – حسن مشالي

بعث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، برقية لتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على فوزة بفترة رئاسة ثانية.

وقال محافظ مطروح فى البرقية: "إنه بالنيابة عن شعب مطروح والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية يتقدم بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، وشاكرين عطائك المستمر واستمرار الجهود المتواصلة المخلصة، لقيادة مسيرة العمل الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، سائلين الله تعالى أن يرعاكم، لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية، في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة".

وأضاف فى الرسالة: "نعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة، صفًا واحدًا جنودًا أوفياء مخلصين وحراسًا أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحريصين على تنفيذ برنامج سيادتكم الانتخابي بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة .