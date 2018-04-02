محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة مكتبة الطفل بحى الزهور

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة مكتبة الطفل بحى الزهورالإثنين، 02 أبريل 2018 12:48 م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته، اليوم الاثنين، برفع كفاءة مكتبة حديقة الطفل بحي الزهور، وتزويدها بكافة الإمكانات والوسائل الترفيهية والمكتبية التي تجذب الأطفال إلى المكتبة.
وأكد المحافظ، خلال جولته التفقدية بالمكتبة يرافقه العميد وليد البيلي، رئيس حي الزهور، علي أهمية تسلح أبناءنا منذ الصغر بالعلم والمعرفة، لحمايتهم من حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تعمل علي تشتيت ذهن شبابنا وأطفالها، فضلا عن ضرورة قيام جميع الهيئات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف برامج التوعية.
كما وجه محافظ بورسعيد بتنظيم احتفالات فنية وثقافية بجميع مكتبات الطفل في كافة الأحياء وذلك قبل وأثناء شم النسيم، كما أصدر تعليماته بفتح المكتبة لجميع أبناء المنطقة والمناطق المحيطة من أجل نشر الوعي الثقافي.
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