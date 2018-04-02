محافظ البنك المركزي اليمنى يناقش مجالات جديدة للتعاون مع طارق عامر

محافظ البنك المركزي اليمنى يناقش مجالات جديدة للتعاون مع طارق عامرالإثنين، 02 أبريل 2018 07:50 م
محافظ البنك المركزى اليمنى مع طارق عامر
كتبت: إيمان حنا
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|ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد منصور زمام، اليوم الاثنين، مع محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، مجالات التعاون بين الجانبين فيما يخص الرقابة على البنوك من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية والبرامج الآلية للرقابة المطبقة فى البنك المركزي المصري والذى يتطلب كذلك تطبيق أنظمة مشابهة لها بل وقد تكون مساوية فى البنك المركزي اليمني.
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وتناول اللقاء الجوانب الفنية في البنكين ومنها تقديم المساعدة في إعادة دراسة وتصميم السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني وبما يستوعب الظروف الراهنة في اليمن والاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح المالي والتي تعد من أكثر التجارب نجاحاً في الآونة الأخيرة .
وتطرق اللقاء إلى استعراض التجربة المصرية فى إصدار سندات بعملات أخرى بغية دراستها من قبل الجانب اليمني في مشروع إعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي اليمني من خلال التعاون مع الجانب المصري .
وخلال اللقاء، أكد زمام على أهمية توثيق وتقوية العلاقات المصرفية بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري وغيره من البنوك المركزية العربية والإقليمية والدولية .
بدوره أكد المسؤول المصري استعداده لاستقبال متدربين يمنيين فى المعهد المصرفي المصري.
حضر اللقاء الدكتور محمد مارم السفير اليمنى بالقاهرة ،ووكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات المالية الخارجية خالد العبادي، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم ولبنى هلال.
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