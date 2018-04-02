فيديو وصور.. توافد المواطنين بأسيوط على ميدان عمر مكرم للاحتفال بفوز الرئيس السيسى

فيديو وصور.. توافد المواطنين بأسيوط على ميدان عمر مكرم للاحتفال بفوز الرئيس السيسىالإثنين، 02 أبريل 2018 05:47 م
توافد المواطنين بأسيوط
أسيوط – هيثم البدرى
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بدأ المواطنون بمحافظة أسيوط التوافد على ميدان عمر مكرم وذلك للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة فى الحفل الذى تنظمه حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة أسيوط .
ورفع المواطنون الأعلام المصرية وسط هتافات "تحيا مصر"، و"بنحبك ياسيسى" وردد المحتفلون الأغانى الوطنية على أنغام الدى جى، ومكبرات الصوت، وتراقص على أنغامه أبناء القرى والمراكز الذين جاءوا من مراكزهم للاحتفال بفوز الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة .
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