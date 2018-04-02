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ضبط 3.5 طن رنجة وأسماك فاسدة بمصنع غير مرخص بالخانكة

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:40 ص
ضبط 3.5 طن رنجة وأسماك فاسدة بمصنع غير مرخص بالخانكة النجة المضبوطة بالقليوبية





القليوبية - نيفين طه
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نجحت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط مصنع لتعبئة وبيع الأسماك والرنجة غير مرخص بمدينة الخانكة. 

وردت معلومات لمباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام مصنع لتعبئة وبيع الأسماك والرنجه غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فأمر بمداهمه المصنع.

تبين أن المصنع ملك المدعو "عبدالرحمن.ش" 25 سنة، وأنه استغل قرب أعياد شم النسيم ، فروج أسماك ورنجة منتهية الصلاحية، وتم ضبط 3.5 طن رنجة، بها تغير باللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6041 جنح مركز الخانكة وتولت النيابة التحقيق.


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