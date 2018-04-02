ضبط 3.5 طن رنجة وأسماك فاسدة بمصنع غير مرخص بالخانكة

ضبط 3.5 طن رنجة وأسماك فاسدة بمصنع غير مرخص بالخانكةالإثنين، 02 أبريل 2018 09:40 ص
النجة المضبوطة بالقليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
نجحت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط مصنع لتعبئة وبيع الأسماك والرنجة غير مرخص بمدينة الخانكة.
وردت معلومات لمباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام مصنع لتعبئة وبيع الأسماك والرنجه غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فأمر بمداهمه المصنع.
تبين أن المصنع ملك المدعو "عبدالرحمن.ش" 25 سنة، وأنه استغل قرب أعياد شم النسيم ، فروج أسماك ورنجة منتهية الصلاحية، وتم ضبط 3.5 طن رنجة، بها تغير باللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6041 جنح مركز الخانكة وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة
تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة