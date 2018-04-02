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صور.. نائبان بالأقصر يحتفلان بفوز الرئيس السيسى على ظهر الخيول

الإثنين، 02 أبريل 2018 10:40 م
صور.. نائبان بالأقصر يحتفلان بفوز الرئيس السيسى على ظهر الخيول النائبان خلال الاحتفال





الاقصر - أحمد مرعى
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احتفل النائبان الطيرى حسن عبده، عن دائرة مركز الاأقصر، والنائب العمدة محمد ياسين نائب دائرة القرنة، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، وقيادة مصر لفترة انتخابية ثانية، على ظهر الخيول خلال الاحتفالية التى نظمتها جمعية من أجل مصر، بساحة سيدى أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر.

من جانبه أكد النائب الطيرى حسن عبده، على أن جموع الأهالى الذين حرصوا على المشاركة بالاحتفالات الشعبية احتفاء بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى دليل قاطع على أن الرئيس السيسى يمتلك مكانة كبيرة بقلوب المصريين.

وأضاف النائب محمد ياسين، أن دعمه للرئيس السيسى لن يتوقف وسوف يظل مستمرا نظرا لبراعته فى إدارة الملفات المصرية سواء على الشأن الداخلى أو الدولى، ونجاحه فى تجاوز الكثير من العقبات.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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