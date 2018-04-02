video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس مدينة القصير يشهد انطلاق ماراثون الدولفين الأول لأطفال التوحد

الإثنين، 02 أبريل 2018 12:48 م
صور.. رئيس مدينة القصير يشهد انطلاق ماراثون الدولفين الأول لأطفال التوحد رئيس المدينة يكرم الفائزين





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أطلق اليوم اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير صافرة انطلاق ماراثون لأطفال التوحد والذى ينظمه مركز دولفين لعلاج التوحد وصعوبات الأطفال.

وأعلن بيان من مجلس مدينة  القصير، أنه تم تنظيم الماراثون تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد، وذلك  تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بحضور اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير وكمال الدين حسين مدير مركز دولفين لعلاج التوحد وصعوبات الأطفال .

شارك فى الماراثون عدد كبير من أطفال التوحد، وكذلك عدد كبير من الشباب والتنفيذيين وأهالي مدينة القصيروممثلى القرى السياحية لمشاركة احتفالات اطفال التوحد فى اليوم العالمى للمرض.

وبدأ من ميدان الأزهر حتى مسجد التقوى، وعلى هامش انطلاق الماراثون قام رئيس المدينة بتوزيع الكؤوس والميداليات للفائزين من أطفال التوحد الذين فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى فى حفل كبير بقاعة مسايا بالقصير، كما تم  تقديم فقرات فنية وترفيهية للأطفال على هامش الماراثون.

من ناحية أخرى، ينظم اليوم مركز دولفين لاطفال التوحد احتفالا كبيرا تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد بمركز دولفين، بحضور عدد من الفنانين بينهم نادية مصطفى وشعبان عبد الرحيم .

FB_IMG_1522661785652
المشاركون فى الماراثون من أطفال التوحد
FB_IMG_1522661806020
جانب من الماراثون 
FB_IMG_1522661814216
رئيس المدينة يكرم الفائزين

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإثنين.. "دولفين" يحتفل باليوم العالمى للتوحد تحت عنوان "أمسك فى حلمك"

البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القصير

اليوم العالمى للتوحد

اطفال التوحد




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة