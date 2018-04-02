صور.. رئيس مدينة القصير يشهد انطلاق ماراثون الدولفين الأول لأطفال التوحد







البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلق اليوم اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير صافرة انطلاق ماراثون لأطفال التوحد والذى ينظمه مركز دولفين لعلاج التوحد وصعوبات الأطفال.

وأعلن بيان من مجلس مدينة القصير، أنه تم تنظيم الماراثون تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بحضور اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير وكمال الدين حسين مدير مركز دولفين لعلاج التوحد وصعوبات الأطفال .

شارك فى الماراثون عدد كبير من أطفال التوحد، وكذلك عدد كبير من الشباب والتنفيذيين وأهالي مدينة القصيروممثلى القرى السياحية لمشاركة احتفالات اطفال التوحد فى اليوم العالمى للمرض.

وبدأ من ميدان الأزهر حتى مسجد التقوى، وعلى هامش انطلاق الماراثون قام رئيس المدينة بتوزيع الكؤوس والميداليات للفائزين من أطفال التوحد الذين فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى فى حفل كبير بقاعة مسايا بالقصير، كما تم تقديم فقرات فنية وترفيهية للأطفال على هامش الماراثون.

من ناحية أخرى، ينظم اليوم مركز دولفين لاطفال التوحد احتفالا كبيرا تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد بمركز دولفين، بحضور عدد من الفنانين بينهم نادية مصطفى وشعبان عبد الرحيم .

المشاركون فى الماراثون من أطفال التوحد



جانب من الماراثون