video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية بعد فوز الرئيس السيسى

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:07 م
صور.. أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية بعد فوز الرئيس السيسى أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شهدت عدد من الميادين بمحافظة الإسكندرية، احتشاد عدد كبير من الأهالى والمواطنين للمشاركة فى احتفالات فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، حيث رفع الأهالى علم مصر بطول عدة أمتار فى ميدان صينية الورديان غرب الإسكندرية وسط ترديد الأغانى الوطنية.

وفى ميدان سموحة رفع المئات الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى ورددوا الأغانى الوطنية للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن فوز عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسي، برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.

 

أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية بعد فوز الرئيس السيسى (1)
 

 

أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية بعد فوز الرئيس السيسى (2)
 

 

أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية بعد فوز الرئيس السيسى (3)
 

 

أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية بعد فوز الرئيس السيسى (4)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. رئيس مكتبة الإسكندرية: نتيجة الانتخابات أخرست ألسنة تتحدث سلبًا عن مصر

نتيجة انتخابات الرئاسة 2018

نتيجة الانتخابات الرئاسية

إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية

نتائج انتخابات الرئاسه

السيسي

الوطنية




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة