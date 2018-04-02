صور.. أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية بعد فوز الرئيس السيسى

صور.. أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية بعد فوز الرئيس السيسىالإثنين، 02 أبريل 2018 07:07 م
أجواء احتفالية بسموحة والورديان بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت عدد من الميادين بمحافظة الإسكندرية، احتشاد عدد كبير من الأهالى والمواطنين للمشاركة فى احتفالات فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، حيث رفع الأهالى علم مصر بطول عدة أمتار فى ميدان صينية الورديان غرب الإسكندرية وسط ترديد الأغانى الوطنية.
وفى ميدان سموحة رفع المئات الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى ورددوا الأغانى الوطنية للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي
كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن فوز عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسي، برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.
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