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رئيس جامعة المنوفية يجتمع بلجنة المنشآت الجامعية لمتابعة المشاريع

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:43 م
رئيس جامعة المنوفية يجتمع بلجنة المنشآت الجامعية لمتابعة المشاريع جانب من الاجتماع





المنوفية – محمود شاكر
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اجتمع اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية بلجنة المنشآت الجامعية بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات الزراعة والهندسة والطب والتربية والتربية للطفولة المبكرة والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة ومدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومديرى عموم التخطيط والمتابعة والشئون القانونية والشئون المالية والشئون الهندسية.

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر لجنة المنشآت الماضية ، ثم متابعة قرارات لجان المنشآت الجامعية السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه بخصوص مشاريع الموقع العام للمجمع الطبى وتعلية مستشفى الأورام وتعلية الطوارئ ومبنى العيادات الخارجية وتعلية كلية الطب والمدخل ومدرج الاحتفالات وتطوير منطقة الجاما كاميرا وتعلية كلية التمريض ومشروع كلية الحاسبات والمعلومات وتعلية كلية العلوم والتجارة وامتداد كلية التربية والموقع العام ومشروع حمام السباحة ومزرعة الراهب والطب البيطرى.

ومتابعة ما تم تنفيذه من تكليف رئيس الجامعة للمركز الهندسى والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة العامة للصيانة بإعداد تقرير فنى عن صيانة كافة المصاعد ووقف فورى لأى مصعد يحتاج صيانة او غير مطابق لمواصفات الأمن والسلامة، ومتابعة عملية تأمين منشآت الجامعة ضد أخطار الحريق مشددا على عدم التهاون مع أى مقصر.

واستعرض رئيس الجامعة موقف الشركات المسئولة عن أعمال الإنشاءات والتجهيزات والصيانة والمستحقات المالية لكافة الأطراف، كما تمت الموافقة على تجهيز كلية التربية للطفولة المبكرة وتأسيس مسرح وقاعة مناقشات وحضانة نموذجية تابعين للكلية.


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