رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نذهب إلى غزة دون تسلم مسؤولياتنا كاملة







رويترز

قال رامى الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينى أن حكومته لن تذهب إلى قطاع غزة إلا بتسلم كافة المسؤوليات.

وأضاف الحمد الله فى كلمة له خلال احتفال فى بلدة صرة بالضفة الغربية بمناسبة الانتهاء من مشروع تسجيل الأراضى "من الآن فصاعدا لن نذهب إلا بتسلم كل مسؤولياتنا الكاملة. سلمونا كل شيء ونحن جاهزون لاستلام مسؤولياتنا كاملة.. غير هيك ما فى."

ونجا الحمد الله ورئيس المخابرات الفلسطينى ماجد فرج من محاولة اغتيال الشهر الماضى عندما استهدفت قنبلة مزروعة على الطريق موكب الحمد الله خلال توجهه إلى قطاع غزة.

وأوضح الحمد الله أن نقطة تسلم المسؤوليات كاملة "أكد عليها فخامة الرئيس وبأكد عليها الأمن .. الجباية.. الموظفين كل شيء مش رح يكون اليوم الأمن وبكرة الزراعة وبعدين المعابر لا .. كله يتسلم فى نفس اللحظة".

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قال بعد محاولة الاغتيال الفاشلة إن على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاختيار بين تسليم مسؤولية القطاع كاملة إلى الحكومة أو أن تتحمل هى المسؤولية ولكنه لم يحدد وقتا لذلك، ولم يصدر تعقيب فورى من حماس على تصريحات الحمد الله.