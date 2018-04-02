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رئيس البرلمان العربى يهنئ السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:23 م
رئيس البرلمان العربى يهنئ السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسى





كتب مصطفى عنبر
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هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.

وأشار رئيس البرلمان العربى فى برقية التهنئة إن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء تأكيدا على ثقة الشعب المصرى العالية فى قيادة فخامته، وعزيمته القوية فى تحقيق الأمن والاستقرار، وإرادته الحاسمة فى القضاء على الإرهاب، ونجاحه فى استعادة مكانة ودور مصر المحورى فى صيانة الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن ثقته الكبيرة بأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى سيمضى بجمهورية مصر العربية وشعبها الأبى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمشروعات الكبرى والعملاقة التى أطلقها فخامته وبما يحقق مصلحة الشعب المصرى الشقيق، متمنياً لجمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وجدد رئيس البرلمان العربى دعم ومساندة البرلمان العربى لكل ما تقوم به جمهورية مصر العربية من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.

 


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