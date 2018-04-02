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خروج أول حافلتين تنقل مقاتلى "جيش الإسلام" وعائلاتهم من الغوطة إلى شمال سوريا

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:43 ص
خروج أول حافلتين تنقل مقاتلى "جيش الإسلام" وعائلاتهم من الغوطة إلى شمال سوريا عمليات الإجلاء من الغوطة الشرقية - أرشيفية





رويترز
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 بدأت ظهر الاثنين عملية اجلاء مقاتلين من "جيش الاسلام" مع أفراد من عائلاتهم من مدينة دوما آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة "خروج حافلتين من مدينة دوما على متنهما عدد من إرهابيى جيش الإسلام وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس"، وذلك غداة اعلان روسيا التوصل الى اتفاق لاجلائهم من المدينة، لم يصدر أى تاكيد رسمى بشأنه من قياديى جيش الاسلام.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، اليوم الاثنين، خروج نحو 1146 مسلحا وأسرهم من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية متوجهين إلى إدلب شمال غرب سوريا، وقالت الوزارة - فى بيان لها، أوردته قناة (روسيا اليوم) - "إنه تم بمساعدة مركز المصالحة الروسى تنظيم ممر إنسانى عبر مخيم الوافدين لإتاحة خروج المسلحين، وقد بلغ إجمالى عدد المغادرين 1146 شخصا".

وأوضح البيان، أنهم غادروا أمس على متن 24 حافلة متوجهين إلى محافظة إدلب شمال غربى سوريا، مضيفا "الشرطة السورية، قامت تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسى وممثلى الهلال الأحمر العربى السورى، بتأمين خروج القافلة ومرافقة حافلاتها على طول مسارها إلى إدلب"، من جهة أخرى أفاد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن بأن الاتفاق الروسى مع فصيل "جيش الإسلام" المعارض للخروج من مدينة دوما بالغوطة الشرقية سيكون على 3 مراحل.

وأوضح عبد الرحمن - فى اتصال هاتفى مع قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى تشمل السماح للعناصر السابقين بما يعرف بالاتحاد الإسلامى المعتزلين للقتال ولنشطاء وجرحى بالخروج من مناطق جيش الإسلام تجاه مدينة إدلب، وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة دوما بهدف طمأنة المدنيين، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستكون بخروج من المدينة من لا يرغب بالاتفاق مع الروس إلى مدينة "جرابلس".


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