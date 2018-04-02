توافد المواطنين بمحطة الرمل للاحتفال بفوز السيسى لفترة ثانية







الإسكندرية - هناء أبو العز

توافد العشرات من المواطنين على ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل وسط البلد بالإسكندرية، اليوم الأثنين، للمشاركة فى احتفالية حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بفوز الرئيس السيسى لرئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية.

وردد المشاركون هتافات منها: "مبروك عليكى يا مصر السيسى رئيس لمصر"، و"تحيا مصر"، و"سيسى رئيسي"، "الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة"، و"لا للإرهاب"، و"السيسى حارق الإخوان"، و"السيسى حارق دمهم.. الشعب يريد إعدام الإخوان"، كما حملوا لافتات عليها صور السيسي، احتفالا بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بعد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، فى الانتخابات الرئاسية 2018، فى المؤتمر الصحفى العالمى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية التى جرت على مدار ثلاثة أيام من 26 وحتى 28 مارس الماضي، حيث حصل الرئيس السيسى على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة تصويت 97%، وموسى مصطفى موسى على 656.534 ألف صوت بنسبة تصويت 2.2%، والأصوات الباطلة مليون و760 ألفا و131 صوتا بنسبة تصويت 7.27%.