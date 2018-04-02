تموين المنيا تستلم 15 ألف و824 بطاقة تموينية ذكية







المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية استلمت أمس الأحد عدد 15824بطاقة تموينية ذكية جديدة بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة وجاري حالياً فرزها وتسليمها لمديرى الإدارات التموينية على مستوى المحافظة تمهيداً لتسليمها لمكاتب التموين ضماناً لوصولها للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة فى بيان له ، عدم توانى الوزارة في طبع البطاقات التموينية حيث يستغرق موضوع طباعة البطاقات فترة لا تتجاوز 25 يوماً من أجل التيسير على المواطنين وسرعة الانجاز في تسليم البطاقات إليهم لاستلام مقرراتهم التموينية وصرف ما يستحقونه وفقاً لمنظومة الخبز الجديدة.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها، وذلك تيسيراً على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر رسائل الموبايل القصيرة.

فيما تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، أعمال رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي والتي نتجت من العاصفة الرملية التي ضربت جميع أنحاء الجمهورية الأربعاء الماضي، يأتي ذلك بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات وتفادى وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح.

كما تفقد رئيس المركز قطعة أرض بالطريق وذلك للبدء في تنفيذ إجراءات تخصيص لها لتصبح جبانات "مدافن" لأهالى مركز أبوقرقاص على أن يتم فتح باب التقديم لها حين الانتهاء من إجراءات التخصيص.

وعلى هامش الجولة، قام رئيس المركز بالمرور على قرية نزلة أسمنت وبعض القرى التابعة لمجلس قروي بني عبيد للوقوف على أعمال رفع وإزالة التعديات على الاراضى وتحرير محاضر للمخالفين وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنهم .

كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بالأحياء والشوارع الرئيسية على مستوى المركز، حيث تم تطهير جوانب الطريق من الأتربة ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.