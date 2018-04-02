video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين المنيا تستلم 15 ألف و824 بطاقة تموينية ذكية

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:10 ص
تموين المنيا تستلم 15 ألف و824 بطاقة تموينية ذكية الدكتور محمود يوسف وكيل تموين المنيا





المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية استلمت أمس الأحد عدد 15824بطاقة تموينية ذكية جديدة بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة وجاري حالياً فرزها وتسليمها لمديرى الإدارات التموينية على مستوى المحافظة تمهيداً لتسليمها لمكاتب التموين ضماناً لوصولها للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة  فى بيان له ، عدم توانى الوزارة في طبع البطاقات التموينية حيث يستغرق موضوع طباعة البطاقات فترة لا تتجاوز 25 يوماً من أجل التيسير على المواطنين وسرعة الانجاز في تسليم البطاقات إليهم لاستلام مقرراتهم التموينية وصرف ما يستحقونه وفقاً لمنظومة الخبز الجديدة.
 
وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها، وذلك تيسيراً على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر رسائل الموبايل القصيرة.

فيما تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، أعمال رفع  الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي والتي نتجت من العاصفة الرملية التي ضربت جميع أنحاء الجمهورية الأربعاء الماضي، يأتي ذلك بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات وتفادى وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح.

كما تفقد رئيس المركز قطعة أرض بالطريق وذلك للبدء في تنفيذ إجراءات تخصيص لها لتصبح جبانات "مدافن" لأهالى مركز أبوقرقاص على أن يتم  فتح باب التقديم لها حين الانتهاء من إجراءات التخصيص.

وعلى هامش الجولة، قام رئيس المركز بالمرور على قرية نزلة أسمنت وبعض القرى التابعة لمجلس قروي بني عبيد للوقوف على أعمال رفع وإزالة التعديات على الاراضى وتحرير محاضر للمخالفين وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنهم .

كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بالأحياء والشوارع الرئيسية على مستوى المركز، حيث تم تطهير جوانب الطريق من الأتربة ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منطقة حرة فى المنيا

المنيا

اخبار المنيا

تموين المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة