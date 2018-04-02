النيابة تصرح بدفن عنصرين إجرامين لقيا مصرعهما باشتباكات مع الشرطة بسوهاج







سوهاج - محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بأخميم بدفن جثتى "نادر.ف.ا" 22 سنة عامل، والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى القضايا أرقام 8489 جنايات مركز أخميم، لسنة 2018 حصر رقم 1397 لسنة 2018 كلى جنوب سوهاج، "إحراز سلاح نارى" غيابياً بالسجن 3 سنوات، 14175 جنايات مركز أخميم لسنة 2017، حصر رقم 15675 لسنة 2017 كلى جنوب سوهاج "سرقة بالإكراه".

والمطلوب للتنفيذ عليه فـى القضية رقم 3193 جنايات مركز ساقلته، لسنة 2017 حصر رقم 1260 لسنة 2017 كلى جنوب سوهاج "قتل" غيابى بالإعدام وضبطه وإحضاره فـى القضية رقم 2504 إدارى مركز أخميم لسنة 2017، "حيازة سلاح نارى بدون ترخيص" وذلك عقب مصرعهما فى الاشتباكات التى وقعت أمس مع قوات الشرطة أثناء القبض عليهما لاتجارهما بالمواد المخدرة، بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم.

ترجع أحداث الواقعة عقب تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير للشرق، بقيام مأمورية لاستهداف بعض العناصر الإجرامية الخطرة بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، وأثناء استهداف تلك العناصر، حدثت اشتباكات بين قوات الشرطة، والعناصر الخطرة، الأمر الذى نتج عنه مصرع "نادر.ف.ا" 22 سنة عامل، و"بسام.ك" 25 سنة عامل وإصابة و"عبد الرحمن.ع" وتم نقل الجثتين لمستشفى أخميم المركزى، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى.

وحال عودة القوات لتعزيز نقطة شرطة الصوامعة شرق وأثناء سيرهم على الطريق الزراعى "أسيوط/قنا"، بادرهم شخص مجهول يستقل مركبة توك توك، بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التى كان يستقلها القوات وتمكن من الهروب، ونتج عن ذلك إصابة اثنين من الضباط، تم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، وهم النقيبان "محمد عبدالبديع، وعمرو القاضى" وتم نقلهما للمسشتفى الجامعى، وتم إجراء عدة عمليات جراحية عاجلة للأول، نظرا لإصابته بــ 3 طلقات متفرقة بالجسم، بينما أصيب الثانى بشظايا، وتم إجراء الجراحة اللازمة له، بينما يخضع الضابط الأول تحت العناية الفائقة.

وعقب انتهاء الإشتباكات قامت الأجهزة الأمنية، بتطويق المنطقة بالكامل، وأضح أحد القيادات الأمنية أن من بين القتلى من العناصر الأجرامية متهم هارب من حكم بالإعدام فى واقعة قتل خفير نظامى بقرية ساقلته العام الماضى، وتم تحديد التوك توك، المستخدم فى واقعة إطلاق النار على القوات، وتحديد من قاموا بإرتكاب الواقعة، وسوف يتم إلقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة بقرية الصوامعة شرق، وسوف تقوم بتنفيذ سيادة القانون، وسوف يتم تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشان التعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، وأملاك الرى، وحرم النيل والترع، وأننا مستمرون فى الحملة حتى تطهير كافة القرية من العناصر الإجرامية الخطرة.