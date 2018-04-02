القوات العراقية تعثر على 27 حزاما ناسفا و13 لغم دبابات فى العياضية

القوات العراقية تعثر على 27 حزاما ناسفا و13 لغم دبابات فى العياضيةالإثنين، 02 أبريل 2018 01:14 م
الجيش العراقى - صورة أرشيفية
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
شرعت القوات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى بالعراق وبإسناد من طيران الجيش بعملية تفتيش فى ناحية العياضية، ما أسفر عن العثور على 27 حزاما ناسفا و63 عبوة ناسفة ونفقين اثنين و130 قنبلة هاون مختلفة و13 لغما ضد الدبابات.
وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه تم تفجير النفقين والمواد أعلاه من قبل سلاح الهندسة العسكرية.
إضافة تعليق
أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة
تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة