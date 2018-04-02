القوات العراقية تعثر على 27 حزاما ناسفا و13 لغم دبابات فى العياضية







كتب - أحمد جمعة

شرعت القوات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى بالعراق وبإسناد من طيران الجيش بعملية تفتيش فى ناحية العياضية، ما أسفر عن العثور على 27 حزاما ناسفا و63 عبوة ناسفة ونفقين اثنين و130 قنبلة هاون مختلفة و13 لغما ضد الدبابات.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه تم تفجير النفقين والمواد أعلاه من قبل سلاح الهندسة العسكرية.