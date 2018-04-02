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الحكومة الليبية تعلن البدء فى عملية عسكرية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابى

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:51 م
الحكومة الليبية تعلن البدء فى عملية عسكرية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابى الجيش الليبى





طرابلس (رويترز)
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قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إنها شرعت اليوم الاثنين فى عملية عسكرية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابى.

وكانت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى طردت التنظيم من معقله فى مدينة سرت فى أواخر 2016 بدعم من ضربات جوية أمريكية، لكن مسئولين ليبيين يقولون إنه لا يزال يحتفظ بوجود فى معسكرات صحراوية وخلايا نائمة فى بلدات ومدن بغرب ليبيا.

وقال محمد السلاك، المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج "انطلقت فجر اليوم الاثنين عملية عسكرية تحت اسم عاصفة الوطن تهدف إلى تتبع فلول تنظيم داعش الإرهابى".

وتنفذ قوات مكافحة الإرهاب العملية فى منطقة تبعد 60 كيلومترا شرقى مدينة مصراتة وحتى مشارف خمس بلدات أخرى، هى بنى وليد وترهونة ومسلاتة والخمس وزليتن.

ولحكومة الوفاق الوطنى سلطة محدودة على القوات العسكرية والجماعات المسلحة فى غرب ليبيا. وتسيطر على شرق البلاد قوات منفصلة تحت إمرة القائد العسكرى خليفة حفتر.

وأعلنت داعش الإرهابى مسؤوليتها عن هجمات متفرقة فى الشهور القليلة الماضية فى حين لا تزال تستهدفها ضربات جوية أمريكية فى مناطق صحراوية.

 


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