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الإثنين، 02 أبريل 2018 05:18 ص
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الجزائر ورومانيا توقعان برنامج تعاون فى مجال التكوين المهنى والتكنولوجيا

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:17 ص
الجزائر ورومانيا توقعان برنامج تعاون فى مجال التكوين المهنى والتكنولوجيا الرئيس الجزائرى بوتفليقة





وكالات الأنباء
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وقعت الجزائر ورومانيا أمس الأحد برنامج تعاون فى مجال التكوين المهنى يشمل نقل التكنولوجيا و تبادل الخبرات لاسيما فى قطاع صنع السيارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقع الاتفاق وزير التكوين والتعليم المهنى الجزائرى محمد مباركى مع وزير الخارجية الرومانى تيودور ميليشكانو الذى يزور الجزائر حالياً .


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