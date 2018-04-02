الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات لأطفال فى الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات لأطفال فى الخليلالإثنين، 02 أبريل 2018 07:13 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، عددا من المواطنين بينهم أطفال بعد مداهمة عدد من المنازل فى الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
ففى القدس اعتقل جيش الاحتلال كل من على أمجد عطية، الطفل محمود أشرف عبيد، الطفل صالح الفاخورى، يونس سفيان عبيد، رضى محمد خضر عبيد، الطفل إسماعيل على عاصى.
كما اعتقل من نابلس،حمزه خويرة، خالد الطويل، محمد الكونى بينما اعتقلت الشاب محمود محمد عليان ثوابتة من بيت لحم بيت لحم
وسلمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم منزل الشهيد عبد الرحمن بنى فضل فى قرية عقربا جنوب نابلس والذى تتدعى انه منفذ عملية فى القدس فى الثامن عشر من الشهر الماضى وأدت إلى مقتل حارس أمن إسرائيلى.
وإدعى جيش الاحتلال عثوره على قطع اسلحة بعد مداهمة عدد من المنازل فى الخليل.
إضافة تعليق
أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة
تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة