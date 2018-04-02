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الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات لأطفال فى الخليل

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:13 ص
الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات لأطفال فى الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلى





وكالات الأنباء
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اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، عددا من المواطنين بينهم أطفال بعد مداهمة عدد من المنازل فى الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ففى القدس اعتقل جيش الاحتلال كل من على أمجد عطية، الطفل محمود أشرف عبيد، الطفل صالح الفاخورى، يونس سفيان عبيد، رضى محمد خضر عبيد، الطفل إسماعيل على عاصى.

كما اعتقل من نابلس،حمزه خويرة، خالد الطويل، محمد الكونى بينما اعتقلت الشاب محمود محمد عليان ثوابتة من بيت لحم بيت لحم

وسلمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم منزل الشهيد عبد الرحمن بنى فضل فى قرية عقربا جنوب نابلس والذى تتدعى انه منفذ عملية فى القدس فى الثامن عشر من الشهر الماضى وأدت إلى مقتل حارس أمن إسرائيلى.

وإدعى جيش الاحتلال عثوره على قطع اسلحة بعد مداهمة عدد من المنازل فى الخليل.

 

 


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