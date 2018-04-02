الآلاف من أهالى البحيرة يحتفلون بفوز السيسى برئاسة ثانية بحضور أحمد شيبة







البحيرة ناصر جودة وجمال ابو الفضل

شهدت منذ قليل ميادين محافظة البحيرة احتفالات صاخبة بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية حيث شهدت ميادين الساعة وجلال قريطم بمدينة دمنهور وعمر أفندى بمدينة كفر الدوار بالبحيرة احتشاد الآلاف من المواطنين رافعين الإعلام المصرية وصور الرئيس السيسى كما رددوا الأغانى الوطنية احتفالاً بفوز الرئيس.

وقام عدد من الشباب بإطلاق الألعاب النارية بالميادين وأطلقت السيدات الزغاريد بصورة كبيرة ابتهاجًا بفوز الرئيس السيسى.

وقامت حملة كلنا معاك من أجل مصر بقيادة محمد وجيه خالد بإقامة منصة لتقديم الأغانى الوطنية والشعبية بميدان جلال قريطم بدمنهور بحضور الفنان الشعبى أحمد شيبه.

حضر الاحتفال فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ورئيس حزب الوفد وذكية رشاد منسق المجلس القومى للمرأة ودعاء قنديل مدير جمعية المستثمرين وعدد من أعضاء مجلس النواب بالبحيرة بالإضافة عد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

صعد الفنان أحمد شيبة مسرح ميدان جلال قريطم فى احتفالات البحراوية احتفالاتهم بالمزمار البلدى ورقص الخيول العربية وشارك الآلاف من أهالى مركز ومدينة دمنهور، فى الاحتفال الشعبى الذى نظمته حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بميدان جلال قريطم للتعبير عن فرحتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، وذلك بعد أن اعتمدت اللجنة العليا للانتخابات النتيجة بشكل رسمي.

واشتعل الحفل على أغنية "احلى حاجة فى الدنيا مصر" ورقص المشاركون فى الاحتفال على الأغنية للتعبير عن فرحتهم بعد أن انتشرت أعلام مصر بجوار صور الرئيس بوسط الميدان.











































