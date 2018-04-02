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الإثنين، 02 أبريل 2018 07:00 ص
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استكمال محاكمة قاتلة طفلة فايد بالإسماعيلية.. اليوم

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:00 ص
استكمال محاكمة قاتلة طفلة فايد بالإسماعيلية.. اليوم محكمه - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة ربة منزل متهمة بقتل طفلة بمدينة فايد بالإسماعيلية فى الجناية رقم 5695 لسنة 2017 جنايات مركز فايد والمقيدة برقم 1545 لسنة 2017 جنايات كلى الإسماعيلية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد ابوهاشم ومحمد مندور، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار.

وتعود أحداث الواقعة الى يوم 21 أغسطس الماضى بتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد مكاوى مأمور مركز فايد من المواطن "صالح هاشم أحمد" عامل مقيم قمة فايد دائرة المركز يفيد بتغيب ابنته الطفلة "منة" 4 سنوات.

 على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية ضم محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائى والرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز فايد ومعاونه .

أشارت التحريات إلى وجود خلاف خفى بين أفراد الأسرة تحيطه السرية التامة أن هناك خلافا نشب بين والد الطفلة والمتهمة "ايمان .ح .ع " ربة منزل زوجة شقيقه " زكريا" وان وراء ارتكاب الواقعة المتهمة"ايمان.ح.ع".

وأكدت تحريات فريق البحث ان المتهمة صباح يوم الحادث وجدت الطفلة أمام منزلها فأغرتها بالحديث واقتادتها إلى داخل منزلها وقامت بإغراقها داخل برميل مملوء بالمياه إلى أن لفظت أنفاسها ثم قامت بدفنها بحفرة داخل حديقة منزلها وتظاهرت بعد ذلك بمساعدة الأسرة فى البحث عنها.

 وتمكن فريق البحث تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت تفصيلاً بصحة ماجاء بها حيث أقرت بإغراق "الطفلة" ووضعها داخل برميل المياه، حيث تم التوصل إلى مرقد الطفلة داخل منزل المتهمة . تم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.

 


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