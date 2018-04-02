إصابة 4 فلسطينيين واعتقال أحدهم بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى قرب رام الله







رام الله (أ ش أ)

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية النبى صالح شمال غرب رام الله.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان بلال التميمى، فى تصريحات، بأن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحى فى الأطراف، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مصابا رابعا.

وأضاف التميمى أن جنود الاحتلال اعتقلوا مواطنْين آخرين خلال المواجهات.

من جهتها، وصفت وزارة الصحة حالة المصابين الثلاثة الذين نقلوا إلى مستشفى سلفيت بـ"المستقرة".

وفيما يتعلق بالمصاب الرابع، ذكرت الوزارة أن الارتباط المدنى الفلسطينى أبلغها أنه أصيب بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى رقبته، وحالته مستقرة.