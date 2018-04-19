وزير التنمية المحلية يوجه بحل أزمة انقطاع مياه الشرب عن العزبة بشبين الكوم







المنوفية _ محمد فتحى

وجه اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية ، الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والقائم بأعمال المحافظة فى حل مشكلة انقطاع مياه الشرب المستمرة منذ 4 أيام متواصلة، اليوم وعودتها مرة أخرى ومتابعة الموقف أولا بأول عن العزبة الغرببة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

واشتكى العشرات من أهالى العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إلى الدكتور اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية ، احتجاجا على إنقطاع مياة الشرب لمدة 4 أيام متواصلة.

.