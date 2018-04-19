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ورشة عمل تحت عنوان " أنواع الميكروسكوب الإلكتروني" بالإسكندرية

الخميس، 19 أبريل 2018 01:35 م
ورشة عمل تحت عنوان " أنواع الميكروسكوب الإلكتروني" بالإسكندرية جانب من ورشة العمل


الإسكندرية _ هناء أبو العز
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 اختتمت الهيئة العامة لمدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان " أنواع الميكروسكوب الإلكتروني (الماسح والنافذ والضوئى) أهميته وطرق فحص العينات المختلفة وكيفية الأستفادة منها فى مختلف المجالات " .

وتضمنت الورشة التدريب اللازم عن كلا من الميكروسكوب الألكتروني ،الماسح والنافذ و كيفية تحضير العينات بطريقة سليمة مع أعتبار معايير السلامة و الصحة المهنية بالأضافة ،الي كيفية السيطرة على الأخطاء الشائعة في تحضير و فحص العينات ،التي قد تؤثر بشكل أو أخر علي صحة و جودة الفحص والتي يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ،وباحثي و أساتذة مدينة الابحاث العلمية ،ومجموعة من خبراء مهندسي الأجهزة و الأخصائيين العلميين المهرة بالتعاون مع وكيل شركة جويل اليابانية فى الشرق الأوسط المهندس حمدى العقاد ، بالاضافة إلى عمل جلسة نقاشية ختامية عن الورشة .

استعرض الدكتور محمد عبد الرحيم أبوسعيد منسق ورشة العمل ومديرالمعامل المركزية بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة و المواد الجديدة، ما تم خلال الورشة من تدريب على جهاز الميكرسكوب ،وجاء ذلك من خلال جهاز تحضير العينات البيولوجية بعينات فائقة الدقة وجهاز تحضير العينات الصلبة وتقطيع عينات فائقة الدقة ثم تصوير العينات بجهاز الميكرسكوب الإلكترونى الماسح، بدقة تصل لـ 300 الف تكبير ضعف حجم العينة الأصلية بجودة فائقة وتصويرها بالميكرسكوب الإلكترونى النافذ بأدق التفاصيل باختراق العينة ،داخلياً بكفاءة تصل مليون ونصف مرة من حجم العينة الأصلية .

وأضاف محمد عبد الرحيم بأنه تم التدريب العملي علي تحضير و فحص العينات البيولوجية بسمك مختلف مثل خلايا(الكبد، الكلي، البنكرياس) وأيضا عينات النانومترية مثل (الذهب، الفضة، الأكاسيد، النانوفيبر، البوليمر) و كذلك العينات الجيولوجية.

جدير بالذكر أن جهاز الميكرسكوب الإلكترونى النافذ أحدث جهاز أنتجته شركة جويل اليابانية المنتجة له فى العالم وبالتالى يعتبر أحدث جهاز ميكرسكوب الكترونى فى العالم وفى مصر .

 
 
 

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