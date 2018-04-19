video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصدر سورى: المعارضة تخطط لإنشاء حكم ذاتى بجنوب سوريا برعاية واشنطن

الخميس، 19 أبريل 2018 08:53 ص
مصدر سورى: المعارضة تخطط لإنشاء حكم ذاتى بجنوب سوريا برعاية واشنطن جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


دمشق(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مصدر عسكرى سورى اليوم الخميس، "إن المسلحين من جبهة النصرة وفصائل المعارضة السورية المسلحة يحاولون توسيع الأراضى التى يسيطرون عليها جنوبى سوريا، لإنشاء حكم ذاتى هناك تحت رعاية الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر - وفقا لقناة ( روسيا اليوم )، أن المسلحين يخططون لشن هجوم منسق على القوات الحكومية فى المحافظات الجنوبية، بحجة الانتهاكات المزعومة لنظام وقف تصعيد العنف، وزعم استخدام الكيميائى من قبل القوات السورية "، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تقوم بمكافحة المسلحين، بل تقوم بإيصال ما يسمى بالمساعدات الإنسانية إلى المناطق التى يسيطرون عليها.

وأوضح أن المسلحين يخططون للسيطرة على مدينتى درعا والبعث والمناطق المجاورة لهما، مضيفا "الهدف النهائى للعملية المخططة هو إنشاء حكم ذاتى مستقل عن دمشق، تحت رعاية الولايات المتحدة، وعاصمته فى درعا، وذلك بمثابة المناطق التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا".

من ناحية أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، اليوم الخميس، بتعرض مواقع يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابى فى المنطقة الريفية بين محافظتي الحسكة و دير الزور السوريتين عند الحدود مع العراق لقصف جوي ، يعتقد أن طائرات التحالف شنته عليهم - حسب المرصد -.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن عملية تبادل للأسرى جرت بين قوات سوريا الديموقراطية (المدعومة من الولايات المتحدة ) و مسلحي داعش في دير الزور الشرقي أفرج بموجبها التنظيم عن 20 أسيرا من قوات سوريا الديموقراطية، فيما أطلق التنظيم سراح عدد مماثل.

وأضاف المرصد أن الطرفين يستعدان لإجراء عمليات تفاوض جديدة لإطلاق سراح المزيد من الأسرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد العدوان على سوريا والعداء مع ذوى الأصول العربية.. ماكرون يراوغ مسلمى فرنسا بـ"ورقة الحجاب".. الرئيس الفرنسى: لا أؤيد حظره وعلينا احترام العقائد.. ومراقبون: محاولة فاشلة لمغازلة الرأى العام الإسلامى بباريس

قائد عسكرى كردى: القبض على متطرف ألمانى على علاقة بهجمات سبتمبر فى سوريا

صحيفة أمريكية: تنظيم إرهابى جديد يتأصل فى سوريا

مركز المصالحة الروسى فى سوريا ينفى إصابة ضابط روسى فى مدينة دوما السورية

الأمم المتحدة تبحث تأمين خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا

أعضاء مجلس الأمن يبحثون فى اجتماع غير رسمى بالسويد عن توافق حول سوريا

سوريا

المعارضه السوريه

جبهه النصره

الحرب فى سوريا

الازمه السوريه




لا تفوتك
تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة