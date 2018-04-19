مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم وسط حراسة قوات الاحتلال







رام الله (أ ش أ)

اقتحم 250 مستوطنا، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن نحو 250 مستوطنا اقتحموا منطقة برك سليمان، نزولا من منطقة جبل أم حمدين بالقرب من بلدة الخضر، وجبل ارطاس، وقاموا بأداء طقوس تلمودية فى المكان.

يذكر أن منطقة برك سليمان تتعرض منذ فترة إلى اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين .