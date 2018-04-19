محافظ سوهاج : بدء تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت الي سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن بدء شركة مصر للطيران بتسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت الى سوهاج يومى الجمعة والأحد ، تبدأ اعتبار من غد الجمعة 20 ابريل ، وذلك فى إطار التسهيل على أبناء المحافظة العاملين فى دولة الكويت الشقيقة ورفع المعاناة عن كاهلهم .

وقال المحافظ فى بيان له ، أنه بذلك تضاف خدمة جديدة للمواطنين المصريين بالكويت من أبناء الصعيد عامة وسوهاج خاصة ، حيث سبق وان نجحت جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، ووزارة الطيران المدنى فى فتح مطار سوهاج لاستقبال جثامين المصريين المتوفين بالخارج لأول مرة لمختلف خطوط الطيران.

وأضاف أن الرحلتين الجديدتين ستكونان فجر يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع ، وذلك بشكل مبدئى على ان تكون قابلة للزيادة مستقبلا.

وأعرب عبد المنعم عن شكره لشركة مصر للطيران ومطار سوهاج الدولى والقائمين عليهم ، وجميع الجهات المعنية على الاستجابة لمطالب أبناء سوهاج ، حيث أصبح هناك رحلة مباشرة إلى مطار سوهاج ، كما تم إعداد المطار من قبل لاستقبال أى من الجثامين التى يتم شحنها ، مشيرا أننا نسعى دائما لتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين وتلبية واحتياجاتهم.

وفى سياق متصل ، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قامت بحملة إزالة مكبرة ناحية قرية برديس أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 14 قيراط بمنشاة برديس ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لحماية اراضى الدولة والقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة.

من جانبه أوضح احمد البدرى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، فى بيان للمحافظة، آن الحملة تمت بالاشتراك مع قسم الإزالات و، وقسم حماية الأراضى ، والتنظيم بالوحدة وبتأمين من قوات شرطة المركز وباستخدام معدات المجلس والقرية.