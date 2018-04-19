فحص 6466 مواطنا بالوادى الجديد للكشف عن فيروس سى.. وإيجابية 140 حالة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من فحص 6466 مواطنا فى حملة القضاء على فيروس "سى” فى 5 مراكز طبية مخصصة للكشف عن الفيروس بمدن المحافظة وتبين إيجابية 140 مواطنًا وبدء صرف العلاج مع 98 حالة مرضية وجار صرف العلاج للباقين.

وقالت الدكتورة سيد مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيان لها، إن المديرية تتولى علاج مصابى فيروس "سى” من خلال نظام علاجى محدد وضعته الوزارة، بحيث يصرف العلاج عن طريق المديرية لمن ليس لهم تأمين صحى ويتم صرف العلاج لمنتفعى التأمين الصحى عن طريق العيادات الخاصة بهم.

أضافت مشرف، أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من فحص جميع مواطنى الوادى الجديد من هم فوق 18 سنة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إعلان مصر خالية من فيروس "سى” بحلول عام 2020.