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صور.. وفد منظمة الأسلحة الكيميائية يستعدون للذهاب إلى دوما السورية

الخميس، 19 أبريل 2018 12:29 م
صور.. وفد منظمة الأسلحة الكيميائية يستعدون للذهاب إلى دوما السورية سيارات الامم المتحدة


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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يمكث خبراء دوليون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خارج فندق فى دمشق، اليوم الخميس، وذلك قبل استعدادهم التوجه إلى دوما للتحقيق فى الهجمات الكيماوية على المدنيين السوريين.

وأعلن مسئولون فى الأمم المتحدة أن فريقا أمميا يناقش مع الحكومة السورية وروسيا حاليا ترتيبات أمنية تسمح بنشر خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق فى هجوم دوما فى الغوطة الشرقية لدمشق.

وذكرت إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، فى تقرير وجه إلى مجلس الأمن الدولى، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس، أنها تأمل فى وضع ترتيبات تسمح للفريق بالانتشار فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الإدارة فى دمشق تجرى حاليا مزيدا من المناقشات والتنسيق مع ممثلى النظام السورى والشرطة العسكرية الروسية حول كيفية تعزيز الترتيبات الأمنية فى مواقع محددة فى دوما.

سيارات أعضاء المنظمة
سيارات أعضاء المنظمة

 

جانب من تواجد سيارات أعضاء المنظمة
جانب من تواجد سيارات أعضاء المنظمة

 

تواجد سيارات منظمة حظر الأسلحة
تواجد سيارات منظمة حظر الأسلحة

 

سيارات المنظمة خارج الفندق
سيارات المنظمة خارج الفندق

 

جانب من تواجد سيارات المنظمة خارج الفندق
جانب من تواجد سيارات المنظمة خارج الفندق

 


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